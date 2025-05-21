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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин призвал считать геноцидом уничтожение культурного наследия

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин призвал расширить понятие геноцида. По его словам, геноцидом следует считать уничтожение культурного наследия и запрет на использование национального языка. Господин Бастрыкин добавил, что такое предложение уже обсуждается.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Таким же актуальным, подчеркнул глава СКР, является вопрос посмертного суда над нацистами, поскольку многие из них не ответили за свои преступления. «В Республике Беларусь уголовно-процессуальное законодательство позволяет расследовать, а затем осудить посмертно таких лиц за преступления против мира, безопасности человечества и военные преступления. И для нашей страны можно заимствовать такой подход для того, чтобы восстановить полную картину их преступлений»,— рассказал Александр Бастрыкин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума.

Сейчас СКР расследует преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны. В частности, удалось вынести 34 судебных решения о признании военными преступлениями действий, совершенных на оккупированных территориях против мирного населения и военнопленных.

Согласно уголовному законодательству, геноцид — это намеренное и систематическое уничтожение группы людей по этническому, религиозному или национальному признаку. Понятие включает принудительное изменение образа жизни, культурное разрушение, воспрепятствование рождению детей и насильственное переселение.

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