На станции петербургского метро «Юго-Западная» завершили отделку кассового зала

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что на станции метро «Юго-Западная» завершили отделку кассового зала природным камнем и смонтировали стеклянное панно над эскалаторами, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

В общей сложности строители использовали 64 тонны металлических ферм перекрытия над кассовым залом. На эти конструкции крепится декоративный потолок — по проекту его дополняют тонкими светильниками, расходящимися от центра к граням внутреннего пространства.

На текущий момент на станции установлены эскалаторы и их балюстрады, практически готов внешний контур шестиэтажного здания, завершены монтаж металлоконструкций и остекления фальш-фасада. Полностью обустроен стекляный купол атриума на вершине.

По словам господина Беглова, строительство ведется строго по графику. Он подчеркнул, что ситуация с кризисом разрешена, профессиональный коллектив предприятия «Метрострой Северной столицы» удалось сохранить.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что хозяйственный поезд, состоящий из нескольких платформ и мотовозов, проделал путь от «Нарвской» до «Юго-Западной», миновав «Путиловскую». Он доставил метростроителям необходимое трансформаторное оборудование.

Андрей Маркелов