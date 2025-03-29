Первый технический состав прошел по тоннелю новой «коричневой» ветки метро

В ночь на 29 марта по тоннелю новой Красносельско-Калининской линии подземки прошел первый технический состав, сообщает пресс-служба АО «Метрострой Северной столицы» (МССС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый технический поезд, прошедший по тоннелю новой Красносельско-Калининской линии метро

Фото: Пресс-служба «Метростроя Северной столицы» Первый технический поезд, прошедший по тоннелю новой Красносельско-Калининской линии метро

Фото: Пресс-служба «Метростроя Северной столицы»

Хозяйственный поезд, состоящий из нескольких платформ и мотовозов, проделал путь от «Нарвской» до «Юго-Западной», миновав «Путиловскую». Он доставил метростроителям необходимое трансформаторное оборудование.

Отметим, что первый отрезок «коричневой» ветки планируют открыть до конца года, однако после того, как будет готов переход со станции «Путиловская» на уже существующую станцию «Кировский завод».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Петербурга возьмут кредит на 2,2 млрд рублей для Красносельско-Калининской линии метро. Заемные средства нужны для того, чтобы рассчитаться с более ранними обязательствами.

Андрей Маркелов