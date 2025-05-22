ФСБ задержала подростков под Тверью при подготовке теракта на объекте Минобороны

Двое несовершеннолетних задержаны сотрудниками ФСБ в Вышнем Волочке Тверской области. Подростков 2008 и 2011 года рождения подозревают в подготовке диверсионно-террористического акта на объектах Минобороны. По данным спецслужбы, они выполняли задание украинского куратора. Возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«При обысках по месту жительства подозреваемых и в "схроне" были обнаружены "самодельные зажигательные устройства"»,— заявили в ФСБ. В мобильных телефонах задержанных «обнаружена переписка в мессенджере Telegram с куратором» и также «присяга боевикам запрещенной в России украинской террористической организации» и «видеоотчеты», добавили в ведомстве.

Поскольку обоим подозреваемым исполнилось 14 лет, они могут понести уголовное наказание. За приготовление к совершению теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ) подросткам грозит до 20 лет тюрьмы, за участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205 УК РФ) — еще столько же.

Екатерина Отрашкевич