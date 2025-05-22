Заксобрание одобрило увеличение объема подписей в поддержку кандидата на губернаторских выборах, собираемых через «Госуслуги»

Депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере избирательного законодательства», включая поправку, внесенную комиссией ко второму чтению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как сообщает краевой избирком, поправка предусматривает увеличение объема подписей, собранных через портал «Госуслуги», в поддержку самовыдвижения кандидата на выборах губернатора. Количество подписей, которые можно сдать в комиссию, увеличивается с 25% до 50% — это предельное количество, установленное федеральным законодательством.

«Сбор подписей через “Госуслуги”, прежде всего, обеспечивает удобство избирателей,— отметил председатель крайизбиркома Игорь Вагин.— С принятием данных изменений не будет необходимости ждать сборщика подписей или искать точки их сбора. Все можно будет сделать удаленно в комфортное время, в удобном месте, с любого устройства с доступом в Интернет. Удобство сбора подписей через “Госуслуги” оценят и сами кандидаты — такие подписи являются верифицированными и не подлежат дополнительной проверке, что позволит сэкономить временные и финансовые ресурсы избирательных штабов».