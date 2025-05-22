Мэрия Тольятти подала в суд на владельца заброшки, в которой собиралась молодежь
Администрация Тольятти обратилась в суд с иском к владельцу недостроенного магазина. Речь идет об объекте, на территории которого ранее регулярного собиралась молодежь. Об этом сообщает Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Суд с доводами истца согласился и обязал руководство организации, владеющей строением, принять меры по консервации объекта»,— говорится в сообщении.
После этого отделение судебных приставов возбудило исполнительное производство. Должника уведомили о необходимости огородить здание и ограничить доступ к нему в установленный срок.
Однако владелец объекта не исполнил требование, и приставы постановили взыскать с организации исполнительский сбор на сумму 50 тыс. руб. Руководителю компании вручили предупреждение о грозящей ему уголовной ответственности за неисполнение решения суда (ст. 315 УК РФ).
После этого был восстановлен забор по периметру здания. Также были закрыты оконные и дверные проемы и заключен договор с охранным предприятием.