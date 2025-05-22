Мэрия Тольятти подала в суд на владельца заброшки, в которой собиралась молодежь

Администрация Тольятти обратилась в суд с иском к владельцу недостроенного магазина. Речь идет об объекте, на территории которого ранее регулярного собиралась молодежь. Об этом сообщает Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Суд с доводами истца согласился и обязал руководство организации, владеющей строением, принять меры по консервации объекта»,— говорится в сообщении.

После этого отделение судебных приставов возбудило исполнительное производство. Должника уведомили о необходимости огородить здание и ограничить доступ к нему в установленный срок.

Однако владелец объекта не исполнил требование, и приставы постановили взыскать с организации исполнительский сбор на сумму 50 тыс. руб. Руководителю компании вручили предупреждение о грозящей ему уголовной ответственности за неисполнение решения суда (ст. 315 УК РФ).

После этого был восстановлен забор по периметру здания. Также были закрыты оконные и дверные проемы и заключен договор с охранным предприятием.

Георгий Портнов