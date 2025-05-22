В Ульяновске поставят памятник авиастроителям

Памятник создателям и труженикам авиационно-промышленного комплекса будет установлен в Ульяновске. Его планируется возвести на аллее Авиастроителей в сквере Антонова. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В следующем году мы отметим 50 лет с начала строительства ульяновского авиационного промышленного комплекса. На территории новой зеленой зоны будет установлена скульптурная композиция, которая увековечит подвиг тех, кто создавал и развивал в нашем городе авиакомплекс»,— приводятся в сообщении слова главы города Александра Болдакина.

С инициативой создать памятник авиастроителям выступили общественники. Он будет установлен по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в рамках второго этапа создания аллеи Авиастроителей.

Георгий Портнов