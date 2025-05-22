Среди опрошенных жителей Татарстана 55% рассказали о трудностях, которые замедляют их работу. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 55% опрошенных татарстанцев сталкиваются с трудностями на работе

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ 55% опрошенных татарстанцев сталкиваются с трудностями на работе

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Об отсутствии проблем на работе сообщило 20% опрошенных, а остальные затруднились ответить.

Чаще всего на рабочие сложности жалуются люди от 45 до 55 лет и старше (72%).

О трудностях в организации работы сообщил 71% респондентов.

Кроме того, частыми причинами сложностей в рабочем процессе является руководство, старая техника и выгорание.

Дарья Сайфиева