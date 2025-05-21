Аэропорт Иваново возобновил работу

Аэропорт города Иваново (Южный) вновь принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань приостановила работу почти 11 часов назад из-за угроз ударов БПЛА. С 22:32 мск аэропорт работает штатно.

Ограничения продолжают действовать в аэропортах Владимира (Семязино) и Калуги (Грабцево), в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Шереметьево ранее возобновил работу. По данным Минобороны, с 18:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили над российскими регионами 37 беспилотников ВСУ. Также сообщалось об еще 30 БПЛА, сбитых с 15:00 мск.