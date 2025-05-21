Генпрокуратура подала иск о возврате здания бывшей гостиницы «Центральная» в Краснодаре

Первомайский районный суд Краснодара принял к производству иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова и других соответчиков. По данным «Ъ», речь идет о сотнях объектов недвижимости, в том числе о здании бывшей гостиницы «Центральная» (построено в 1870 году) в исторической части Краснодара.

В иске Генпрокуратуры среди прочего упоминается интерактивный парк «Волшебная вселенная» в Краснодаре, а также недвижимость в Сочи и Адыгее. Надзорное ведомство также требует обратить в доход государства 1170 га земли, принадлежавших АО «Горный сад». Эта компания была крупным предприятием по выращиванию коров и производству молока в Апшеронском районе Краснодарского края.

В иске говорится, что Александр Чернов, являвшийся с 1994 по 2019 год председателем Краснодарского краевого суда, вопреки законодательным запретам реализовал с сообщниками противоправные схемы «по захвату высоколиквидных активов и их капитализации». Сейчас в Красногорском горсуде Подмосковья слушается иск к господину Чернову об изъятии сельхозпредприятия в Краснодарском крае и недвижимости в Москве, Краснодаре, Сочи и Геленджике. В марте с него взыскали компенсацию в размере 50 млн руб.

Подробнее о новом иске Генпрокуратуры к бывшему судье — в материале «Судью Чернова гонят из "Горного сада"».