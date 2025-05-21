Рубио: статус «Талибана» в США как террористической организации пересматривается

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что статус правящего в Афганистане движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено), признанного в Соединенных Штатах террористическим, сейчас пересматривается. По его словам, это связано с освобождением американцев из Афганистана.

«Я полагаю, что этот статус сейчас снова пересматривается, поскольку, как вы знаете, за последние несколько недель мы добились определенного успеха в освобождении некоторых задержанных американцев»,— сказал Марко Рубио на слушаниях в Палате представителей (цитата по «РИА Новости»).

«Нам предстоит принять ряд решений по вопросу их включения, которые в итоге будут основаны на целостном подходе к тому, какой, по нашему мнению, должна быть наша будущая политика в отношении Афганистана. Мы четко осознаем, кто они такие и что они сделали в прошлом. Мы хотели бы видеть от них больше сотрудничества в вопросе борьбы (запрещенной в РФ террористической сетью.— ''Ъ'') с "Аль-Каидой" и с другими элементами в стране, которые мы хотели бы видеть в качестве объектов для борьбы. Поэтому я думаю, что это часть того набора средств, который есть у президента в качестве рычага для расширения сотрудничества с их стороны»,— добавил он.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли «Талибан» (признан в РФ террористическим и запрещен) внесен в список «иностранной террористической организацией» (FTO; подразумевается, что организация представляет угрозу для безопасности США). Сейчас движение в США имеет статус «Глобальный террорист особого значения» (SDGT; присваивается организациям, связанным с террористической деятельностью на глобальном уровне). Включение в список FTO предполагает более широкие санкции.

В марте американские власти сообщили об освобождении гражданина США Джорджа Глезманна в результате переговоров с Афганистаном. Американцев был задержан разведслужбами страны в декабре 2022 года. В январе в рамках обмена заключенными Афганистан освободил еще двух граждан США.

Лусине Баласян