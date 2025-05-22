РОП-компания

В России продолжается создание законодательной базы, направленной на усиление расширенной ответственности производителей. Сегодня изготовители упаковки обязаны обеспечить утилизацию 55% от выпущенного объема или заплатить экологический сбор. Всего утилизации подлежат 16 групп различных товаров, при этом заниматься этим могут только предприятия, внесенные в федеральный реестр. В Пермском крае в нем состоит лишь одна компания, а участники рынка жалуются на сложность и длительность процедуры включения в реестр. Эксперты признают, что к администрированию процесса имеются вопросы, но альтернативы этой процедуре нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единственная компания, включенная в реестр Минприроды — ООО «Прикамский картон», занимается утилизацией незагрязненных отходов упаковочного гофрокартона

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Единственная компания, включенная в реестр Минприроды — ООО «Прикамский картон», занимается утилизацией незагрязненных отходов упаковочного гофрокартона

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всеобщая утилизация В прошлом году в федеральном законодательстве были прописаны новые нормы расширенной ответственности производителей (РОП), касающиеся утилизации отходов и упаковки. Требования к производителям в части утилизации с каждым годом усиливаются. Так, уже в текущем году компании-производители и импортеры обязаны обеспечить утилизацию 55% выпущенной упаковки, к 2027 году этот показатель должен будет составить уже 100%. При этом ответственность за утилизацию упаковки теперь несут именно ее производители, а не изготовители «конечных» товаров. Предприятия могут либо заняться утилизацией самостоятельно, построив соответствующие мощности, передать отходы специализированным коммерческим организациям или заплатить экологический сбор. Напомним, механизм РОП в России заработал еще десять лет назад. Сегодня утилизации подлежат отходы от использования 16 групп товаров, в том числе аккумуляторы, автомобильные шины, пластмассовые изделия, а также товарная упаковка.

Интересно, что в рамках РОП услуги по утилизации могут оказывать только компании, которые включены в реестр. Они же предоставляют клиентам соответствующие акты об объемах обработанных отходов, которые принимает Росприроднадзор. В реестре утилизаторов, согласно открытым данным, есть записи лишь о 121 компании, которые ведут деятельность на 212 объектах. Лидером по количеству участников реестра является Московская область, где зарегистрировано 16 утилизаторов. На втором месте Татарстан, в этой республике расположено семь компаний. В Ставропольском крае, Владимирской и Ярославской областях — по шесть. При этом из Пермского края в реестр включена только одна компания — ООО «Прикамский картон». Согласно данным Минприроды, ООО занимается утилизацией незагрязненных отходов упаковочного гофрокартона, а также бумаги. Суммарно оборудование компании может перерабатывать свыше 283 тыс. тонн в год. В обществе данных об объемах переработки не представили.

Расчет уплаты экосбора — задача весьма непростая. Так, базовая ставка экологического сбора рассчитывается на тонну выпущенного товара или упаковки с учетом средних затрат на раздельный сбор, накопление, транспортирование и непосредственно работ по утилизации. Кроме того, в 2023 году были приняты так называемые коэффициенты экологичности для 52 групп товаров. Их значение определяется в зависимости от сложности утилизации того или иного вида и учитывается при расчете общего объема экосбора. Заплатить его или отчитаться об утилизации компании должны были до 15 апреля текущего года. Региональной статистики об объемах и уплаты экосбора, и утилизированных отходов нет. Между тем в масштабе страны отчетность вовремя подали 42,4 тыс. компаний, хотя по оценкам Минприроды РФ отчитавшихся должно быть не менее 129 тыс.

Сразу несколько представителей промышленных предприятий рассказали BG, что в конце апреля юрлицам пришли письма из Росприроднадзора с требованием предоставить информацию обо всех контрагентах, у которых они приобретают упаковку. «Видимо, они не получили планируемое количество денег по экосбору, и теперь гайки будут закручиваться»,— полагает один из них. За непредоставление вовремя данных, манипуляции с объемом подлежащих утилизации отходов и занижение экосбора предусмотрена административная и гражданско-правовая ответственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уже в 2025 году компании-производители и импортеры обязаны обеспечить утилизацию 55% выпущенной упаковки

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Уже в 2025 году компании-производители и импортеры обязаны обеспечить утилизацию 55% выпущенной упаковки

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Промышленники отмечают, что Росприроднадзор уже формирует судебную практику по привлечению к ответственности компаний, не заплативших экосбор или занизивших объемы утилизации, еще в рамках «старых» требований к РОП. В апреле ведомство обратилось в Арбитражный суд Татарстана с иском о взыскании с Нижнекамского завода грузовых шин более 360 млн руб. Истец считает, что компания предоставила недостоверную информацию об утилизации. Спор между госорганом и производителем пока не рассмотрен. В 2022 году Росприроднадзор взыскал с компании Samsung экосбор в размере 45 млн руб. за предоставление отчетов о завышенных объемах утилизированного товара, а также компания должна заплатить 89 млн руб. штрафа.

Реестр без дирижера Руководитель одного из крупных предприятий по утилизации промышленных отходов отмечает, что требования к участникам реестра утилизаторов выполнить довольно трудно, поскольку «они завязаны на технологиях». «Например, туда не могут включить тех, кто применяет технологию термического разложения отходов,— рассказывает он.— У нас есть гос­экспертиза, что оборудование можно применять для этих целей, но в реестр мы попасть не можем. Требования к утилизаторам точно такие же, как в Европе, но там их загрузку гарантирует государство». По мнению собеседника, в стране сейчас нет такого количества производственных мощностей, чтобы утилизировать требуемое количество отходов, не говоря уже о тех компаниях, которые смогли попасть в реестр. «Поэтому производители той же упаковки не заморачиваются сами с организацией утилизации, а просто платят экологический сбор, а затраты на него включаются в ее конечную стоимость и ложатся на потребителей»,— считает источник.

Другой участник рынка предполагает, что многие производители не смогут обеспечить утилизацию упаковки и фактически вынуждены платить экосбор. «Например, это касается стекла. Для тех же производителей алкоголя стеклянные бутылки изготавливает всего несколько заводов в стране, но речь идет об огромных партиях. Но как им обеспечить утилизацию тары, если фактически раздельного сбора стекла у нас нет?» — возмущается он. Собеседник отмечает также, что когда за утилизацию отвечали производители алкоголя, то такие вопросы решались на уровне их отраслевой ассоциации. У изготовителей стекла организационных возможностей для этого гораздо меньше.

Генеральный директор ООО «Буматика» Сергей Чудинов говорит, что его компания решила не подавать заявку на вступление в реестр, поскольку это долгая и забюрократизированная процедура. «Я знаю случаи, когда документы направлялись по три-четыре раза, но к положительному результату это не привело»,— рассказывает эксперт. Господин Чудинов считает, что в результате реформы некоторые компании с лицензиями на утилизацию и сертифицированным оборудованием выпадут из этого процесса. Так, он отметил, что его компания уже не работает с частью клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для обеспечения утилизации производимой упаковки необходимо внедрить раздельный сбор мусора, считают эксперты

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Для обеспечения утилизации производимой упаковки необходимо внедрить раздельный сбор мусора, считают эксперты

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Безальтернативные обязательства В комитете по экономике замкнутого цикла и экологии Пермской торгово-промышленной палаты полагают, что многие предприниматели, которые обязаны утилизировать отходы, пока до конца не понимают, как работает эта система. При этом территориальные органы Росприроднадзора часто не могут дать необходимые консультации, предлагая участникам рынка обращаться в центральный аппарат ведомства. В ТПП отмечают, что, по мнению утилизаторов, попасть в реестр утилизаторов довольно сложно: предприятие должно пройти двухэтапную проверку, в ходе которой Росприроднадзор сначала изу­чает производственную документацию, а затем уже проводит осмотр площадки с участием технических специалистов. Часто претенденты на включение в реестр вынуждены направлять документы и проходить эти мероприятия по несколько раз. Как считают в комитете, сама идея регулирования утилизации хорошая, но к администрированию этого процесса пока есть вопросы. Тем не менее законодательство должно исполняться.

Стоит отметить, что в апреле организации, работающие с отходами, получили письмо о начале работы оргкомитета по созданию отраслевого объединения «Союз утилизаторов России» («Росутилизация»). Планируется, что организация будет оказывают юридическую и консультационную поддержку для включения в реестр утилизаторов, а также станет площадкой для обсуждения проблем отрасли и выработки общей позиции ее членов. Оргкомитет возглавляет руководитель экспертного центра по контрольно-надзорной деятельности «Деловой России» Ринат Гизатуллин.

Экс-директор по развитию ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства», экономист Дмитрий Клещев говорит, что реформа, связанная с расширенной ответственностью производителей, это единственный выход для решения проблемы с утилизацией твердых коммунальных отходов, основную часть которых составляет упаковка. По его словам, реестр появился потому, что большая часть документов об объемах утилизации отходов, которые представлялись в Росприроднадзор, были «липовыми», поэтому «государство проявило в данном случае жесткость». «Действительно некоторое время будет разрыв между объемом отходов, подлежащих утилизации, и наличием мощностей для этого,— поясняет он.— Но когда участники поймут, что альтернативы нет, то реестр расширится. Я не исключаю, что могут появиться и крупные межрегиональные игроки, которые будут работать сразу на несколько субъектов. Так что местным компаниям, которые занимаются утилизацией, нужно подготовиться».

Дмитрий Астахов