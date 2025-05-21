Экс-сотрудник DNS условно осужден в Петербурге за кражу 10 iPhone на 1,2 млн рублей

Бывшего работника магазина DNS в ТРК «Заневский каскад» Андрея Савенкова признали виновным в краже десяти телефонов бренда iPhone. Он лишен свободы сроком на четыре года условно, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ходе разбирательства установлено, что Савенков имел умысел на тайное хищение техники. Во время работы продавцом-кассиром он украл из металлического шкафа десять смартфонов, когда за ним никто не наблюдал. Среди них были последние модели американского бренда. Далее Савенков скрылся с этими телефонами и распорядился по собственному желанию. Своими действиями обвиняемый причинил ущерб ООО «ДНС Ритейл» на 1,2 млн рублей.

Подсудимый признал вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что серийного автоугонщика из Петербурга приговорили к двум с половиной годам колонии.

Татьяна Титаева