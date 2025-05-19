Серийного автоугонщика из Петербурга приговорили к двум с половиной годам колонии

Суд отправил в колонию общего режима на 2,5 года серийного автоугонщика Андрея Пашкова, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. Его признали виновным по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), ч. 1 ст. 326 УК РФ (использование заведомо подложного государственного знака транспортного средства в целях совершения преступления).

Представители Фемиды установили, что в период с октября 2021 года по сентябрь 2023 года Пашков совершил кражи четырех автомобилей Hyundai Tucson и одной Kia Stinger. Указанные машины были припаркованы в Выборгском, Приморском и Невском районах города, а также в Ленобласти.

При совершении преступлений подсудимый тщательно готовился и использовал специальное оборудование для вскрытия иномарок, перепрошивки электронных ключей и программ безопасности, а также подложные государственные знаки транспортных средств с целью безопасного перегона похищенных иномарок.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что житель Парголово после визита клининговой службы не досчитался денег и украшений на 4 млн рублей.

Андрей Маркелов