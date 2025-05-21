«Газпром» рассчитывает на полную отмену санкций США для сербской NIS

«Газпром» (MOEX: GAZP) рассчитывает на урегулирование ситуации с санкциями США против сербской нефтяной компании NIS («дочка» «Газпром нефти»). Об этом заявил член правления «Газпрома» Сергей Кузнец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darko Vojinovic / AP Фото: Darko Vojinovic / AP

«Я думаю, там ситуация, санкции были введены, выдается лицензия, которая продлевает их непосредственное применение. Поэтому я надеюсь, что в конечном счете все урегулируют… Это (NIS.— "Ъ") крупнейшее предприятие в области энергетики»,— сказал господин Кузнец на Петербургском международном юридическом форуме (цитата по ТАСС).

По его словам, в таком вопросе должна быть учтена важность сербской компании для Юго-Восточной Европы. NIS занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа и владеет нефтеперерабатывающим заводом в Панчево под Белградом, а также сетью более чем из 400 АЗС.

Минфин США внес «Газпром нефть» в санкционный список 10 января. Под ограничения попали глава компании Александр Дюков и более 20 дочерних отделений, включая NIS. Позже санкции против NIS были отложены дважды — до 28 апреля, а после до 27 июня.

Подробнее о санкциях США против российской энергетики — в материале «Нефть повышенной токсичности».

Екатерина Отрашкевич