Украинского политика убили у Американской школы

В среду утром в пригороде Мадрида на глазах у прохожих был застрелен 52-летний Андрей Портнов, в 2011–2014 годах работавший советником президента Украины Виктора Януковича. В Испании правоохранители рассматривают разные версии — от криминальной разборки до политической мести. В России допускают, что экс-чиновника могли убить потому, что он располагал компроматом на нынешнее политическое руководство Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Портнов

Фото: Александр Яловой, Коммерсантъ Андрей Портнов

Фото: Александр Яловой, Коммерсантъ

Звонок в полицию Мадрида о стрельбе у дома №3 по Американской улице в мадридском пригороде Посуэло-де-Аларкон поступил сегодня, 21 мая, в 9:15. Приехавшие по вызову полицейские легко восстановили картину произошедшего, поскольку убийство было совершено на глазах у многочисленных прохожих. По словам очевидцев, за несколько минут до стрельбы к расположенной по указанному адресу престижной Американской школе подъехал Mercedes. Из него вышел мужчина, который выпустил из салона детей и отвел их в учебное учреждение. Когда он возвращался к автомобилю, к нему приблизились двое или трое вооруженных людей. Прогремели несколько выстрелов, пули попали мужчине в живот и бок. Он упал лицом вниз, неизвестные добили его контрольным выстрелом в голову и скрылись в лесу неподалеку. Прибывшим полицейским, а затем и врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины от «ран, несовместимых с жизнью».

Личность убитого установили довольно быстро — им оказался 52-летний гражданин Украины Андрей Портнов.

Американская школа, основанная в 60-х годах прошлого века, считается одной из самых престижных и дорогих в Испании. По данным The Objective, преподавание в ней ведется на двух языках с углубленным английским. Стоимость обучения в год колеблется в пределах от около €9 тыс. (для самых маленьких) до €18 тыс. (в средней школе). Большинство учащихся не испанцы, а выходцы из других стран. О престижности учебного заведения говорит, к примеру, тот факт, что в нем учились дети Криштиану Роналду и других знаменитостей. Случившееся на Американской улице вызвало в школе переполох. Там во время стрельбы уже начался первый урок, но администрация прервала занятия и оперативно оповестила родителей. Многих учащихся младших классов родители забрали домой.

Мадридская полиция сразу же начала интенсивные поиски преступников с применением дронов и вертолетов для мониторинга прилегающих к месту убийства районов. По данным испанских СМИ, которые ссылаются на свои источники в местных правоохранительных органах, на данный момент рассматриваются две основные версии. В соответствии с одной из них, господин Портнов мог иметь связи с представителями организованной преступности, и его убили в ходе криминальной разборки. В связи с этим журналисты вспоминают, что в этом же пригороде в марте 2018 года по схожему сценарию, только у входа в другую престижную школу — Британского совета, в своей машине был застрелен привезший своего сына в учебное заведение известный наркоторговец колумбийского происхождения, связанный с действовавшей в Майами преступной группировкой.

По второй версии, расправа над господином Портновым могла быть актом политической мести — его имя есть в списке украинского сайта «Миротворец», где его обвиняют в «измене Родине».

Еще одну возможную причину убийства бывшего украинского политика назвал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. «Был влиятельным чиновником периода правления Януковича. Вполне мог обладать данными из "забытого прошлого", способными испортить "безупречную репутацию" отдельных персонажей из нынешней власти. Либо обладать иной информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского либо его самого,— написал дипломат в своем Telegram-канале.— Преступление имеет сходство с "внесудебной казнью". В случайный характер убийства с контрольным выстрелом в голову верится с трудом, как и в отсутствие связи с режимом Зеленского тоже».

Елена Николаева