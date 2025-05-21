Чем известен убитый экс-помощник Виктора Януковича Андрей Портнов

21 мая в Мадриде был найден застреленным Андрей Портнов, занимавший пост замглавы администрации и советника бывшего президента Украины Виктора Януковича. Подробности биографии бывшего чиновника — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-помощник Виктора Януковича Андрей Портнов

Фото: Stringer / File Photo / Reuters Экс-помощник Виктора Януковича Андрей Портнов

Фото: Stringer / File Photo / Reuters

Портнов Андрей Владимирович родился 27 октября 1973 года в Луганске. В 1999 году окончил заочное отделение юридического факультета Восточноукраинского национального университета.

С 1993 по 1996 год — юрист в промышленных предприятиях и юрфирмах Луганска. В 1997–2005 годах с небольшим перерывом работал в Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, где дослужился до должности директора департамента.

С 2005 по 2010 год возглавлял юридический департамент политического объединения «Блок Юлии Тимошенко» (БЮТ). В 2006–2010 годах — депутат Верховной рады от БЮТ, занимался вопросами судебной реформы и законодательства. С 2009 года был профессором кафедры конституционного и административного права юрфака Киевского национального университета.

В 2010 году после победы Виктора Януковича на выборах президента получил должность замглавы администрации, а затем советника. Также возглавлял главное управление по вопросам судоустройства администрации президента, курировал судебную систему Украины. В 2010–2014 годах — член совета Национального банка Украины.

В феврале 2014 года, после смены власти в стране и бегства Виктора Януковича, также покинул Украину, где его объявили в розыск по обвинению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191 УК Украины). В марте того же года против него были введены санкции Евросоюза, которые сняли спустя год.

Весной 2014 года ФСБ задержала в Москве капитана милиции Юрия Спасского, который, по версии следствия, планировал похитить Андрея Портнова и вывезти на Украину. Задержанный утверждал, что его послал мэр Киева Виталий Кличко, якобы предложивший за похищение $1 млн. В 2015 году суд в подмосковных Химках приговорил Юрия Спасского к трем с половиной годам колонии.

В мае 2019 года после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского вернулся в страну, после чего подал в Государственное бюро расследований несколько заявлений в отношении бывшего президента Петра Порошенко (состоит в объединении, которое признано экстремистским и запрещено в РФ), обвинив его в «преступных действиях», «захвате власти» и других преступлениях.

В июне 2019 года был принят профессором на кафедру конституционного права юрфака Киевского национального университета, однако уже через несколько дней назначение было отменено из-за протестов студентов и общественности. После продолжил юридическую практику, вел собственный блог и Telegram-канал, выступал на телевидении, где критиковал как новые, так и старые власти страны.

В апреле 2021 года был включен в санкционный список США, так как «при помощи взяток он развил широкие связи в судебной системе и правоохранительных органах Украины».

Кандидат экономических наук, тема диссертации — «Деятельность иностранных инвесторов на фондовом рынке Украины (мотивация и регулирование)». Заслуженный юрист Украины (2004).