Минобр считает, что половину нижегородского лагеря «Лесная сказка» нужно снести

Чтобы исполнить предписание пожарных по загородному детскому лагерю «Лесная сказка» в Лукояновском муниципальном округе, необходимо снести половину имеющихся там домиков. После этого лагерь полноценно работать не сможет. Об этом на комитете по социальным вопросам в областном законодательном собрании сообщил глава нижегородского минобразования Михаил Пучков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков (в центре)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков (в центре)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, устранение недостатков в "Лесной сказке" находится на особом контроле не только у МЧС, но и областной прокуратуры.

Как писал «Ъ-Приволжье», в настоящее время лагерь закрыт из-за исполнения предписаний по пожарной безопасности. Большинство строений в лагере построены в середине XX века, они сильно изношены физически.

Иван Сергеев