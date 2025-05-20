Один нижегородский детский лагерь могут закрыть в 2025 году из-за угроз БПЛА

Власти Нижегородской области решают вопрос об исключении одного детского лагеря из реестра организаций отдыха и оздоровления детей в 2025 году из-за вероятности появления беспилотников. Лагерь находится недалеко от военного объекта. Об этом говорится в информации о подготовке к летней оздоровительной кампании, направленной в заксобрание и имеющейся в распоряжении «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего летом 2025 года запланирована работа 1097 организаций отдыха детей, что на 2% больше в сравнении с 2024 годом. В том числе будут работать 55 загородных центров, 849 лагерей с дневным пребыванием, три лагеря с круглосуточным пребыванием, 171 лагерь труда и отдыха и 19 палаточных лагерей. В них планируется отдых 143,25 тыс. детей, что на 2,3% выше уровня прошлого года. За пределами региона запланирован отдых 21,29 тыс. детей (на 1% меньше).

В январе муниципалитеты провели инвентаризацию нефункционирующих лагерей, и сейчас идет оценка возможности их ремонта для дальнейшей эксплуатации. Например, в Сеченовском округе перепрофилируют закрытое образовательное учреждение под круглогодичный лагерь.

Также идет работа по устранению нарушений требований надзорных органов. При этом сохраняется проблема исполнения предписаний из-за физического износа зданий, так как большинство лагерей построено в 50-х годы XX века. В том числе остро встал вопрос по лагерю «Лесная сказка» в Лукояновском округе. Администрация округа проинформировала правительство о приостановке работы из-за исполнения предписаний по пожарной безопасности.

За счет федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в трех лагерях строят шесть быстровозводимых корпусов на 50 человек каждый. Помимо этого, в центре «Салют» отремонтируют пищеблок и медблок, на что из бюджета выделено 791,5 млн руб.

Галина Шамберина