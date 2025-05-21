Тайна, покрытая Мраморным

Несколько последних дней в соцсетях муссировалась информация о том, что экспозиция Музея Людвига в Русском музее будет расформирована. Это означало бы, что мы можем потерять возможность увидеть единственную в России коллекцию западного модернистского искусства в ее классическом изводе — от поп-арта до концептуализма. Кира Долинина попыталась разобраться с этими слухами и утешить себя тем, что они преувеличены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый полноценный музей современного искусства в России рискует пропасть из виду

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Первый полноценный музей современного искусства в России рискует пропасть из виду

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Середина 1990-х в отечественном музейном мире была связана с двумя революциями. Первой стал вынос из запасников трофейных вещей, каталогизация части этих фондов и показ на выставках. Второй революцией представляется дар немецкого шоколадного короля Петера Людвига и его жены Ирены Государственному Русскому музею (ГРМ), благодаря которому в России появился первый «музей современного искусства» в его международном понимании.

Впервые в России на постоянной основе появились работы Энди Уорхола, Тома Вессельмана, Класа Ольденбурга, Роя Лихтенштейна, Джеймса Розенквиста, Джорджа Сегала (поп-арт); Роберта Бехтле, Ральфа Гоингса, Джеффа Кунса (американский гиперреализм); великого постмодерниста Йозефа Бойса, немецких неоэкспрессионистов Георга Базелица, Маркуса Люпертца, Ансельма Кифера. Плюс недоступные российским музеям по ценам работы первых отечественных имен — Ильи Кабакова, Владимира Янкилевского, Эрика Булатова. Всего 118 произведений: первая часть дара была получена в 1995-м, вторая — через три года.

Для России это был прорыв — ровно с этого момента стало возможным увидеть (а не только прочитать о ней в учебниках) классику западного модернизма.

Для семьи Людвиг это был важный шаг, но поскольку с этим именем связано одиннадцать институций (фонд, музеи современного искусства, коллекции старого искусства, выставочные залы) в Германии, Венгрии, Австрии, Испании, Швейцарии и Китае, увеличение этой художественной империи казалось естественным. Почему был выбран именно Русский музей, не оглашалось, однако в музейных кругах было известно, что сначала Людвиг вел переговоры с ГМИИ, но Ирина Антонова у себя никакого Музея Людвига не потерпела бы. Эрмитаж, по слухам, тоже не был тогда заинтересован.

А вот Русский музей, стремительно захватывающий все новые дворцы в центре Петербурга (Строгановский и Мраморный дворцы, Михайловский замок), предложение принял быстро и решительно. Институция под нелепым стилистически, но идеальным политически названием Музей Людвига в Русском музее открылась в Мраморном дворце через несколько месяцев после начала переговоров. Согласно договору, она получила особый статус — «музей в музее».

Так и прожил Музей Людвига в Санкт-Петербурге 30 лет. В 2008-м был выпущен объемный каталог; в 2015-м сделали реэскпозицию, стало лучше, больше шедевров и яснее идея истории «измов».

В 2020-м на выставке «Художники и коллекционеры — Русскому музею. Дары. 1898–2019. Избранное» статус Петера и Ирены Людвиг и их дара был чрезвычайно высок. Все это время Фонд Музея Людвига помогал ГРМ приобретать новые экспонаты для этой экспозиции. Что было плохо? Пиарили как-то лениво: то, что настоящий музей современного искусства — это не московские ММОМА или «Гараж», а этот самый Музей Людвига, даже в Питере не все знали. Зато в 2014 году выставка этого собрания в Бразилии вышла на второе место в мире по посещаемости — более 1 млн зрителей.

Гром грянул, откуда не ждали: вдруг в сети появился слух, что после проходящей в Мраморном дворце огромной выставки «Жизнь замечательных собак» в свои залы Музей Людвига не вернется и его вещи останутся в фондах.

Ссылались на неназванных сотрудников музея, при этом и им никто об этом прямо не сообщал. Поверить в этот слух было легко. Музей Людвига в Русском музее действительно не вернется, потому что так он не называется уже с осени — на сайте в одночасье исчезло название постоянной экспозиции в Мраморном дворце. «Музей Людвига в Русском музее. Мировое искусство ХХ века: идеи и направления» заменили на «Искусство второй половины ХХ века: От Пикассо до Янкилевского». При этом главной картинкой на странице экспозиции на сайте был и остался портрет Петера Людвига работы Уорхола. Вот уж точно дьявол посмеялся над деталями.

Приказали убрать имя немецкого капиталиста с табличек или это самоцензура — не так важно. Плохо, что это очень глупо: исчезновение имен меценатов мы уже проходили, на возвращение Щукина и Морозова на этикетки понадобился почти век. Благодарность — это обязанность музея. Ведь дареными вещами ГРМ пользуется вовсю: так, например, одной из главных импортозаместительных выставок последних трех лет была «Квадрат и пространство» в московском Доме культуры «ГЭС-2». И откуда было брать западный контекст, как не у Людвига? Там и взяли — от Уорхола и Баския до Кифера и Рихтера.

Но исчезнет ли за именем и сама институция (то есть вещи растащат по другим постоянным экспозициям и фондам) — это пока не подтверждается.

На запрос “Ъ” в ГРМ ответили, что «после выставки "Жизнь замечательных собак" произведения вернутся в экспозицию». Осталось подождать — собаки царят в Мраморном дворце до 10 ноября.