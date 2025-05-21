Чемпионат мира по хоккею

Групповой турнир. Заключительный, седьмой тур

Группа A. Латвия—Австрия 1:6. Словакия—Финляндия 1:2. Швеция—Канада 3:5.

Итоговая таблица группы A

В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1. Канада 6 0 0 1 0 0 34:7 19

2. Швеция 6 0 0 0 0 1 28:8 18

3. Финляндия 4 1 1 0 0 1 22:10 16

4. Австрия 2 0 2 0 0 3 21:18 10

5. Латвия 3 0 0 0 0 4 17:25 9

6. Словакия 2 0 0 1 0 4 9:24 7

7. Словения 1 0 0 1 0 5 9:29 4

8. Франция 0 0 0 0 1 6 8:27 1

Группа B. Швейцария—Казахстан 4:1. Чехия—США 2:5. Германия—Дания 1:2 (буллиты).

Итоговая таблица группы B

В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1. Швейцария 6 0 0 0 1 0 34:9 19

2. США 5 1 0 0 0 1 34:14 17

3. Чехия 5 1 0 0 0 1 35:14 17

4. Дания 3 0 1 0 0 3 25:24 11

5. Германия 3 0 0 1 0 3 20:22 10

6. Норвегия 1 0 0 0 1 5 13:24 4

7. Венгрия 1 0 0 0 0 6 8:39 3

8. Казахстан 1 0 0 0 0 6 9:32 3

Сегодня в 1/4 финала встречаются: Канада—Дания, Швейцария—Австрия, США—Финляндия, Швеция—Чехия.