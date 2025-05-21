Испанские футбольные болельщики приговорены к условному сроку за расизм

Пять болельщиков испанского футбольного клуба «Реал Вальядолид» приговорены к одному году тюремного заключения условно за расистские выкрики в адрес бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает газета Marca со ссылкой на Провинциальный суд Вальядолида.

Впервые в истории Испании был вынесен приговор, квалифицирующий подобные действия как преступление на почве расовой ненависти. Ранее они оценивались как «нарушение моральной неприкосновенности».

Инцидент произошел 30 декабря 2022 года. «Реал» со счетом 2:0 одержал гостевую победу над «Вальядолидом» в матче 15-го тура чемпионата Испании. По ходу игры болельщики выкрикивали расистские оскорбления в адрес Винисиуса. Эти нарушения были зафиксированы лигой и испанскими правоохранительными органами.

По информации Marca, фигуранты дела также получили штрафы в размере от €1080 до €1620. Кроме того, в течение четырех лет им запрещено осуществлять профессиональную деятельность, связанную с образованием, спортом или досугом. Сообщается, что тюремное заключение было заменено на условный срок, поскольку подсудимые пообещали три года не посещать футбольные матчи и не совершать подобных нарушений.

Таисия Орлова