Экс-замминистра Оренбуржья возглавит свердловский департамент информполитики

Бывшая заместитель министра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова в ближайшее время возглавит департамент информационной политики Свердловской области, сообщил «Ъ-Урал» источник в правительстве региона. Он добавил, что документ о назначении еще не подписан врио губернатора Денисом Паслером. В департаменте информационной политики области заверили, что сообщат о кадровых решениях «после их принятия».

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Фото: Министерство региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова

Фото: Министерство региональной и информационной политики Оренбургской области

Инна Аверкова работала в правительстве Оренбургской области с 2013 года. Она возглавляла пресс-службу губернатора и руководила центром управления регионом. С 2021 года занимала пост и.о. министра региональной и информационной политики Оренбургской области. В пятницу, 16 мая, госпожа Аверкова ушла в отставку. В разговоре с «Ъ-Волга» она сообщила, что в настоящее время нигде не работает и находится на отдыхе.

Инна Аверкова сменит на посту главы департамента информполитики Юлию Хусаинову, которая в апреле написала заявление об уходе по собственному желанию спустя четыре года руководства. «Мои принципы не позволяют мне в данный момент остаться на работе, я лучше отдохну»,— пояснила она тогда «Ъ-Урал». И.о. директора департамента был назначен Никита Сухих.

Василий Алексеев