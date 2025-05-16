Ушла в отставку исполняющая обязанности замминистра информполитики Оренбуржья

Инна Аверкова покинула пост исполняющей обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области. Об этом она сообщила «Ъ-Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Собеседница издания уточнила, что в настоящее время нигде не работает и находится на отдыхе. Инна Аверкова работала в правительстве Оренбуржья, когда губернатором региона был Юрий Берг, затем Денис Паслер. Она замещала министра информполитики с 2021 года.

До этого Инна Аверкова возглавляла пресс-службу губернатора и руководила центром управления регионом. В настоящее время пост замминистра региональной и информационной политики Оренбуржья остается вакантным.

Георгий Портнов