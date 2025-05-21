Россия и Армения урегулировали вопрос платежей за поставки российского оружия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с Арменией решен вопрос по оплате российского оружия, которое так и не было поставлено. Он отметил, что в условиях боевых действий на Украине Москва не может выполнять все свои обязательства перед союзниками в срок. При этом министр заверил, что определенные системы вооружения все еще передаются армянской стороне.

«Эпизоды, о которых вы упомянули, с оплатой поставок и несостоявшимися поставками мы обсуждали сегодня, мы урегулировали. Эти платежи зачтены на другие цели, и здесь каких-либо противоречий не существует»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

Российский министр заявил, что Россия «вынуждена воевать против всей Европы», которая поддерживает Украину и отправляет ВСУ современное оружие. «Наши армянские друзья, я убежден, нас понимают, что в этих ситуациях мы не можем все свои обязательства в срок выполнять. Но даже в этой обстановке целый ряд систем, законтрактованных армянскими друзьями, они передаются, и мы эту практику будем продолжать»,— объяснил Сергей Лавров.

В ноябре 2023 года армянский премьер-министр Никол Пашинян говорил, что Армения заплатила России «миллионы долларов» за поставку вооружений, которые так и не получила. В качестве решения проблемы он предложил списать часть армянского долга, поскольку понимает, что «самой России нужны вооружения». В январе 2025 года Минобороны Армении сообщало, что с Россией достигнута договоренность о частичном списании долга Еревана за счет уже оплаченных поставок вооружений от Москвы, которые не были получены.

Лусине Баласян