Минобороны Армении сообщило о договоренности с Россией списать часть долга

Между Россией и Арменией достигнута договоренность о частичном списании долга Еревана за счет уже оплаченных поставок вооружений от Москвы, которые не были получены. Об этом сообщил министр обороны Армении Сурен Папикян. С подобной идеей в ноябре 2023 года выступал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сурен Папикян

Фото: Министерство Обороны Республики Армения Сурен Папикян

Фото: Министерство Обороны Республики Армения

«Такая договоренность достигнута. Есть договоренности, которые могут иметь последствия. Однако есть и договоренности, которые выполняются в срок»,— сказал Сурен Папикян на пресс-конференции (цитата по News.am). Российская сторона эту информацию не комментировала.

В ноябре 2023 года Никол Пашинян говорил, что Армения заплатила России «миллионы долларов» за поставку вооружений, которые так и не получила. В качестве решения проблемы он предложил списать часть армянского долга, поскольку понимает, что «самой России нужны вооружения».

В том же году армянская газета «Жоговурд» со ссылкой на источники писала, что еще до начала военной операции производитель оружия, выполнявший армянский заказ, сообщил Минобороны Армении о необходимости забрать поставку, но сразу это сделано не было. После начала боевых действий на Украине, утверждали собеседники газеты, это вооружение понадобилось России.

Лусине Баласян