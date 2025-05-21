ФССП: в реестр неплательщиков алиментов включат 190 тыс. человек

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил, что в реестр неплательщиков алиментов будут включены данные 190 тыс. человек. Он пояснил, что в реестр внесут не только привлеченных к административной или уголовной ответственности, но и тех, кто находится в розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«На старт реестра это будет 190 тыс. записей»,— сказал господин Аристов на сессии Петербургского международного юридического форума.

Закон о создании открытого реестра неплательщиков алиментов Госдума приняла в мае 2024 года. В него будут вноситься личные данные (фамилия, имя, дата и место рождения) граждан, а также суммы их задолженностей. Предполагается, что реестр заработает уже в этом году.

В феврале 2025 года господин Аристов сообщал, что в реестр может быть включено около 120 тыс. должников, подвергнутых административному наказанию, а также около 68 тыс. осужденных за неуплату алиментов.

Полина Мотызлевская