«Малый бизнес окажется в уязвимом положении перед сетями»

Ряд крупных федеральных торговых сетей рассматривают возможность выхода на рынок Крыма. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в ходе рабочей поездки в республику. По его словам, уже в этом году на полуострове планируется открытие 25–30 новых магазинов. Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» Виктор Реутов рассказал о перспективах выхода крупных федеральных ритейлеров на крымский рынок, а также о потенциальных трудностях, с которыми может столкнуться местный малый бизнес в условиях усиливающейся конкуренции.

Виктор Реутов

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«В последнее время все чаще звучат заявления, что с приходом крупных российских банков в Крым откроются широкие возможности для бизнеса: появятся инвестиции, улучшится доступ к финансированию, а кредитные ресурсы станут более доступными и дешевыми. Или: зайдут к нам крупные российские застройщики, и Крым получит миллионы дешевых квадратных метров жилья. Или: чтобы в крымских супермаркетах перестали расти цены, нужно всего-то, чтобы в Крым пришли крупные торговые сети с материка. К сожалению, экономика так не работает.

В Крыму уже сформировался определенный конкурентный рынок как в финансовой сфере, так и в сфере продуктового ритейла. Рынок довольно четко сегментирован, и приход крупного нового игрока возможен только в двух случаях: либо через приобретение уже отлаженного, хорошо работающего бизнеса в виде крымской сети магазинов, либо через поиск новых площадок и строительство объектов, что называется, с нуля. И в том, и в другом случае есть определенные риски и довольно внушительные затраты — даже по материковым меркам.

Хотя, конечно, открытие, допустим, 25–30 новых магазинов может привести к созданию от 1 тыс. до 1,5 тыс. рабочих мест. Крупные ритейлеры, как правило, соблюдают трудовое законодательство, оформляют сотрудников официально, что увеличивает отчисления в бюджет и внебюджетные фонды. Но давайте смотреть правде в глаза: такое количество сотрудников для Крыма еще нужно найти, а при очень низком уровне безработицы в регионе эта задача практически нереальна.

Еще одна надежда — на рост налоговых поступлений — тоже может не оправдать ожиданий. Хотя крупные сети формально увеличивают налоговую базу, большая часть прибыли может уводиться в головные офисы за пределами региона. Кроме того, налоговые льготы и схемы оптимизации уменьшают реальный вклад в местный бюджет.

Как бы нам ни хотелось, Крым пока остается логистическим тупиком. А это удорожает логистику, что впоследствии сказывается на ценах. При этом нет полноценного распределительного центра ни в Крыму, ни в соседнем Краснодарском крае, ориентированного на крымское направление. Хотя один из таких проектов уже завершается в Симферопольском районе. Площадь оптово-логистического центра, кстати строящегося за счет частных средств одного из крымских ритейлеров, составит около 60 тыс. кв. м.

Не стоит забывать и о погодных и инфраструктурных рисках (закрытие моста, перегрузка автодорог в летний сезон). Высокие издержки на вход связаны и с реальным дефицитом крупных участков под строительство магазинов. Как следствие — необходимость модернизации инженерных сетей (водоснабжение, канализация, электросети) в местах размещения объектов.

Важный также момент — налоговая нагрузка: несмотря на наличие особых режимов (например, свободной экономической зоны), воспользоваться ими на практике могут далеко не все игроки из-за различных ограничений.

Не стоит сбрасывать со счетов и то, что местный малый бизнес окажется в уязвимом положении: сеть может выдерживать длительный период демпинга ради захвата доли рынка, в то время как локальные магазины порой работают на грани рентабельности. Вероятный итог — вытеснение части локального ритейла, особенно несетевых продуктовых магазинов, и усиление зависимости региона от внешнего централизованного управления торговыми потоками.

Вывод может быть таким: выход федеральных ритейлеров на крымский рынок — это экономико-политическая стратегия с ограниченным положительным эффектом для региона. Без создания локальных логистических узлов и программ поддержки малого бизнеса есть риск монополизации торгового сектора и усиления уязвимости Крыма в условиях логистических, санкционных и структурных ограничений. Тем более что в регионе нет выраженного потребительского запроса на расширение ассортимента, который не мог бы быть удовлетворен существующими участниками рынка: местные торговые сети уже сотрудничают с федеральными поставщиками и обеспечивают конкурентный ассортимент по адекватным ценам».