Варю Мачалину прооперируют в июне

16 мая на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Волгоград-ТРВ» мы рассказали историю 12-летней Вари Мачалиной из Волгограда («"Хрустальный" пловец», Светлана Иванова). У девочки несовершенный остеогенез — чрезвычайно хрупкие кости. Она перенесла долгое лечение и ряд операций: бедра и правую голень укрепили раздвижными стержнями. За четыре года стержень в голени выдвинулся на всю длину и погнулся. Его нужно срочно заменить, но оплатить дорогую операцию семья девочки не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 107 380 руб.) собрана. Родители Вари благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Варя Мочалина

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Варя Мочалина

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 16 мая 7958 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Волгоград-ТРВ», «Оренбург», «Белгород», «Саратов» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 44 компании исчерпывающе помогли 21 ребенку, собрано 23 135 850 руб.