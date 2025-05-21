Politico: власти Британии призвали продавать дома попавших под санкции россиян

В Великобритании член Палаты общин от округа Кенсингтон и Бейсуотера Джо Пауэлл призвал правительство принять меры по продаже недвижимости российских граждан, находящихся под санкциями. Инициатива связана с проблемой опустевших особняков, которые приходят в упадок из-за невозможности их обслуживания и ремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Поводом для обращения стали два пятиэтажных таунхауса, объединенных в один большой особняк с видом на Кенсингтонский дворец на западе Лондона. В 2018 году особняк был приобретен российским бизнесменом Давидом Давидовичем за 16 млн фунтов стерлингов (около 1,7 млрд руб.).

После введения санкций в 2022 году он утратил право распоряжаться своим имуществом: запрещено посещать, продавать или сдавать его в аренду. Британское законодательство также затрудняет оплату содержания и проведение ремонта подобных объектов, что привело к ухудшению состояния дома. Колонны особняка облупились, провода провисла, облицовка осыпается, а на балконе гнездятся голуби, пишет Politico.

Местные жители выражают возмущение состоянием элитной недвижимости. Один из соседей отметил, что дома заколочены и выглядят заброшенными, а осколки разбитых окон падают на прилегающие участки. Некоторые требуют изъятия собственности у господина Давидовича.

Господин Пауэлл направил обращение государственному министру по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивену Дауту. Господин Пауэлл отметил «неотложную необходимость управления непреднамеренными последствиями санкций, особенно в секторе недвижимости». Парламентарий предложил продавать заброшенную недвижимость, а вырученные средства помещать на специальные счета до снятия санкций или принятия политического решения об их использовании.