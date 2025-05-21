Студент из Уфы приговорен к шести годам за комментарии в Telegram

Центральный окружной военный суд приговорил 20-летнего студента из Уфы Макара Николаева к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК). Об этом «Ъ-Уфа» сообщил его адвокат.

Макар Николаев с 2022 года обучался во Франкфуртском университете в Германии. Он был задержан 30 августа 2024 года, когда приехал в Уфу на каникулы.

По версии следствия, он оставлял в социальных сетях комментарии в поддержку Украины и призывал воевать на ее стороне в составе Русского добровольческого корпуса (РДК, признан террористическим, запрещен в России).

Как сообщил «Ъ-Уфа» знакомый с обстоятельствами уголовного дела источник, при расследовании было установлено, что студент писал комментарии под давлением украинских студентов. Вину Макар Николаев признал.

Макар Николаев окончил уфимскую гимназию №86, где изучал немецкий язык. В 2020 году десятиклассник стал победителем в своей возрастной категории в конкурсе «Моя страна — моя Россия». Школьник, разыскивая сведения о пропавшем без вести во время Великой Отечественной войны прадеде, разработал методику создания семейного архива. За это он получил грант и был награжден путевкой в «Артек».

Наталья Балыкова