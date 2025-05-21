Нацпроекты в Башкирии взяли на парламентский контроль

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев подписал распоряжение о парламентском контроле за реализацией национальных проектов в республике. Депутатский контроль поможет сделать их исполнение более эффективным и прозрачным, «чтобы каждый рубль работал на результат», пояснил он. Взять реализацию нацпроектов на парламентский контроль призвал депутатов президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей 28 апреля.

В Башкирии реализуются десятки региональных проектов с горизонтом планирования до 2030 года, итогом которых должно стать «реальное повышение качества жизни людей», отметил спикер парламента.

«Нацпроекты – это отремонтированные подъезды, удобные маршруты, чистый воздух, качественная медпомощь и другие атрибуты комфортной жизни, которые должны стать доступными каждому. А на этапе реализации — это большая работа и большие бюджетные деньги, требующие грамотного расходования и строгой отчетности»,— подчеркнул господин Толкачев.

Контролировать исполнение проектов будут профильные комитеты Курултая, каждый — в рамках своей компетенции.

Майя Иванова