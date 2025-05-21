В Самаре суд рассмотрит дело в отношении подростка, сбившего на самокате 73-летнюю жительницу

В Кировский районный суд Самары направлено уголовное дело в отношении подростка, который сбил на самокате 73-жительницу города. Он обвиняется по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кулишенко, Коммерсантъ Фото: Ольга Кулишенко, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве уточняют, что в июле прошлого года подросток двигался на электросамокате с небезопасной скоростью. Он наехал на 73-летнюю жительницу. В результате столкновения она упала и ударилась головой о бордюрный камень. Полученное повреждение повлекло тяжкий вред здоровью.

Руфия Кутляева