Жителя Московской области осудили в Башкирии за убийство сестры в 2012 году

Иглинский межрайонный суд вынес приговор 33-летнему жителю Московской области, признанному виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) сестры, совершенном 13 лет назад, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Приговор — шесть с половиной лет колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мае 2012 года подсудимый во время конфликта со своей 30-летней сестрой из-за ее пристрастия к алкоголю связал ее скотчем, закрыв ей рот и нос. Женщина задохнулась. Испугавшись содеянного, он вывез ее тело в лесопосадку около села Алаторка, где вскоре ее обнаружили местные жители.

Сначала мать погибшей и подсудимый сообщили полиции, что она ушла из дома в неизвестном направлении. Скрываясь от следствия, он вскоре уехал из республики в Московскую область.

Следователям удалось установить причастность брата к убийству сестры, и его объявили в федеральный розыск. Спустя 13 лет подсудимый приехал в республику на похороны матери и затем явился в полицию с повинной.

Майя Иванова