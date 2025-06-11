Сегодня исполняется 50 лет пианисту-виртуозу, народному артисту России Денису Мацуеву

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Денис Мацуев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Денис Леонидович! Примите мои самые искренние поздравления с 50-летием! Российский пианист-виртуоз, видный общественный деятель, неоценим Ваш вклад в развитие отечественной музыкальной культуры. Вы получили признание мирового профессионального сообщества и любовь миллионов поклонников. Директор и вдохновитель целого ряда музыкальных фестивалей, образовательных и просветительских проектов, Вы плодотворно сотрудничаете с самыми известными российскими коллективами, поддерживаете тесные творческие контакты с выдающимися дирижерами современности. Крепкого Вам здоровья, новых успехов и побед!

Поздравление передает президент Московского международного Дома музыки, дирижер и скрипач, артист мира ЮНЕСКО Владимир Спиваков:

— Дорогой мой друг Денис! Уже много лет я искренне восхищаюсь твоим могучим талантом, твоим трудолюбием и космической энергией, твоим верным служением музыке и заботой о будущем нашего искусства! Ты абсолютно заслуженно снискал любовь бесчисленной публики по всему миру! И пусть так будет всегда! «Не оставляйте стараний, Маэстро…» С днем рождения, дорогой! Твой ВТ.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»