Туск: войска Польши не отправятся на Украину, это финальное решение

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что страна не будет отправлять миротворческие войска на Украину. Он сказал об этом в эфире телеканала TVP Info.

На вопрос телеведущей, является ли это решение окончательным и не подлежащим пересмотру, господин Туск ответил «Да». Он добавил, что на Варшаву не оказывается давления со стороны западных партнеров по этому вопросу.

Страны Европы уже несколько месяцев обсуждают размещение миротворцев на Украине в контексте будущих мирных договоренностей. 27 марта в Париже прошел саммит «коалиции желающих», состоящей примерно из 30 государств, которые пообещали поддерживать Украину на фоне сокращения помощи со стороны США.

Российские официальные лица настаивают на том, что на Украине не может быть размещен никакой военный контингент с участием военнослужащих западных стран.