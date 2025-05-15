Лавров: об иностранном военном присутствии на Украине не может быть и речи

В России не допускают возможности иностранного военного присутствия на Украине. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на заседании дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».

«Поэтому вопрос о том, какими военными возможностями Украина будет обладать, он далеко не праздный,— сказал Сергей Лавров. — Здесь ни о каком иностранном военном присутствии речи быть не может» (цитата по «РИА Новости»).

Европейские страны уже несколько месяцев обсуждают размещение миротворцев на Украине в контексте будущих мирных договоренностей. 27 марта в Париже прошел саммит «коалиции желающих», состоящей примерно из 30 государств, которые пообещали поддерживать Украину на фоне сокращения помощи со стороны США. Идею с миротворцами активно продвигал президент Франции Эмманюэль Макрон, взявший на себя роль распорядителя саммита. МИД РФ заподозрил, что европейские страны под маской миротворческой миссии разрабатывают «замысел военной интервенции на Украину».

Российские официальные лица настаивают на том, что на Украине не может быть размещен никакой военный контингент с участием военнослужащих западных стран. 11 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал ABC News, что Москва не может согласиться на присутствие европейского миротворческого контингента на территории Украины. Он также отметил, что Россия не может допустить приближения инфраструктуры НАТО к границам России.

В Стамбуле 15 мая запланированы переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Российская делегация уже прибыла в Турцию, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Планировалось, что украинскую делегацию возглавит Владимир Зеленский. По информации СМИ, переговоры могут начаться после обеда.

О подготовке к встрече — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Анастасия Домбицкая