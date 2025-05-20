Израиль готов изменить действия в секторе Газа в случае сделки по заложникам
Начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир заявил, что ЦАХАЛ расширил операцию в секторе Газа в рамках самообороны, но готов скорректировать действия, если будет достигнута сделка об освобождении заложников. Он добавил, что освобождение пленных остается основной задачей военной кампании.
Фото: Ohad Zwigenberg / AP
«Наши цели ясны: возвращение заложников в их дома, решительное поражение "Хамаса" и свержение его режима. Если будет достигнуто соглашение, Армия обороны Израиля соответствующим образом скорректирует свои действия»,— сообщил Эяль Замир (цитата по сайту ЦАХАЛа).
Начальник Генштаба израильской армии также обратился к палестинцам, проживающим в секторе Газа. «Не мы начали эту войну. Не мы лишили вас воды, убежища и денег. Не мы живем в роскошных отелях, пока вы пребываете в нищете. Это делают ваши лидеры — те, кто удерживает наших заложников»,— сказал он. Отдельно он указал, что ЦАХАЛ действует в соответствии с израильскими законами и международным правом.
16 мая армия Израиля усилила бомбардировки и авиаудары по территории сектора Газа. За ночь погибли более 100 мирных жителей. Через два дня ЦАХАЛ объявил о начале операции «Колесницы Гидеона», цель которой — взять анклав под контроль и уничтожить движение «Хамас».
Подробнее — в материале «Ъ» «На Газу двинулись "Колесницы Гидеона"».