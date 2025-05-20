Израиль готов изменить действия в секторе Газа в случае сделки по заложникам

Начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир заявил, что ЦАХАЛ расширил операцию в секторе Газа в рамках самообороны, но готов скорректировать действия, если будет достигнута сделка об освобождении заложников. Он добавил, что освобождение пленных остается основной задачей военной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Ohad Zwigenberg / AP

«Наши цели ясны: возвращение заложников в их дома, решительное поражение "Хамаса" и свержение его режима. Если будет достигнуто соглашение, Армия обороны Израиля соответствующим образом скорректирует свои действия»,— сообщил Эяль Замир (цитата по сайту ЦАХАЛа).

Начальник Генштаба израильской армии также обратился к палестинцам, проживающим в секторе Газа. «Не мы начали эту войну. Не мы лишили вас воды, убежища и денег. Не мы живем в роскошных отелях, пока вы пребываете в нищете. Это делают ваши лидеры — те, кто удерживает наших заложников»,— сказал он. Отдельно он указал, что ЦАХАЛ действует в соответствии с израильскими законами и международным правом.

16 мая армия Израиля усилила бомбардировки и авиаудары по территории сектора Газа. За ночь погибли более 100 мирных жителей. Через два дня ЦАХАЛ объявил о начале операции «Колесницы Гидеона», цель которой — взять анклав под контроль и уничтожить движение «Хамас».

Подробнее — в материале «Ъ» «На Газу двинулись "Колесницы Гидеона"».