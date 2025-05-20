Пентагон проведет новое расследование в связи с выводом войск из Афганистана

Министр обороны США Пит Хегсет поручил создать комиссию для расследования обстоятельств вывода войск из Афганистана по решению предыдущей американской администрации в 2021 году. Об этом говорится в распоряжении главы Пентагона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Последние три месяца министерство занималось обзором этого катастрофического события в истории наших вооруженных сил»,— отмечается в документе, который господин Хегсет опубликовал в соцсети Х. Глава Пентагона счел необходимым провести всестороннюю проверку, чтобы представить американским гражданам полноценную картину происшедшего.

Специальная комиссия займется в том числе изучением ранее проведенных расследований. В документе утверждается, что вывод войск, организованный администрацией экс-президента США Джо Байдена, был хаотичным. В результате теракта в аэропорту Кабула 26 августа 2021 года погибли 13 американских военнослужащих и 170 граждан.

Джо Байден заявлял, что вывод войск был в интересах США, и называл миссию успешной. После вывода военных США и НАТО в августе 2021 года власть в Афганистане захватило движение «Талибан» (признано террористическим в РФ и запрещено).