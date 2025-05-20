Несколько районов Крыма готовят к режиму угрозы ЧС из-за заморозков

Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк сообщил, что власти региона готовятся к введению режима угрозы ЧС в нескольких сельскохозяйственных районах. Причиной стали заморозки, из-за которых гибнет урожай фруктов.

«Мы сейчас ведем мониторинг, все будет зависеть от объемов (пострадавшего или погибшего урожая.— "Ъ"). Если объем повреждений превысит 10–15%, будем для начала вводить угрозу ЧС. Если все повреждения подтверждаются — будем проводить работу по введению режима ЧС»,— сказал Денис Кратюк «РИА Новости».

Как уточнил глава республиканского ведомства, введение режима угрозы ЧС позволит законным образом подтвердить снижение урожая. Сельхозпроизводители, в свою очередь, смогут пролонгировать лизинговые платежи, а также компенсировать потери за счет страховок.

Денис Кратюк также сказал, что пока что решение о введении режима угрозы ЧС готовится только в отношении аграриев, которые выращивают косточковые фрукты. Ранее он сообщал, что из-за апрельских и майских заморозков урожай персика, черешни и сливы в Крыму будет на 20% меньше.

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