Пчелам приходится не сладко

Российских пчеловодов может ждать неурожайный год, считают в союзе пчеловодов. Из-за сокращения на 20–25% поголовья пчел после неудачной зимовки, гибели растений-медоносов и снижения рентабельности бизнеса объем производства продукции может сократиться. Со своей стороны, Минсельхоз не фиксирует массовой гибели пчел в этом сезоне. Граждане тем временем едят все больше меда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За год поголовье пчел в России сократилось на 20–25%, рассказал “Ъ” президент МОО «Межрегиональный союз пчеловодов» Александр Кукс. Эксперт не исключает, что в краткосрочной перспективе это приведет к снижению производства меда: восстановиться популяция сможет только к июлю.

О возможном неурожае меда в этом году говорит еще один собеседник “Ъ” на рынке, связывая его не только с гибелью поголовья, но и с заморозками, приведшими к гибели растений-медоносов.

В Минсельхоз по состоянию на 15 мая информация о массовой гибели пчел в этом сезоне не поступала, рассказали “Ъ” в пресс-службе. Там уточнили, что по итогам 2024 года в сельхозорганизациях было 49,7 тыс. пчелосемей, год к году показатель вырос на 4,2%. Снижения производства меда в России в Минсельхозе в этом году не ждут.

Но составить полную картину рынка меда лишь по его промышленному производству может быть непросто. Гендиректор «Биолоджик» (крупный производитель меда; бренд «Берестов А.С») Дмитрий Галаганов объясняет, что объективной статистики в сегменте нет. Большую часть меда в России собирают небольшие хозяйства, держащие по 100–200 пчелосемей. Согласно оценкам Россельхозбанка, в личных подсобных хозяйствах производится 94% российского меда.

Александр Кукс связывает гибель пчел с неудачной зимовкой насекомых в центральных регионах страны.

Традиционно в холодное время года пчелы впадают в спячку, из которой в этом году они вышли раньше обычного из-за оттепели. Последовавшие за ней заморозки стали причиной гибели насекомых. В подобных случаях пасечники обычно докупают весной новые семьи. Но сейчас договоренности срываются. «В некоторых случаях привозят только 50% от заказанного количества пчел»,— говорит господин Кукс. Эксперт в области пчеловодства Александр Абрамов считает, что ситуация с численностью пчел для хозяйств индивидуальна: она зависит от комплекса факторов.

Другой собеседник “Ъ” на рынке меда объясняет, что второй проблемой в этом сезоне стала гибель из-за заморозков цветов акации на юге страны. Растение считается важным медоносом. Мед из акации популярен у потребителей, замечает господин Кукс. Проблему, по его мнению, можно решить за счет кочевых пасек: перемещаясь, они помогают пчелам выбирать более цветущие места. Механизм, по мнению эксперта, используют 90% пчеловодов. Дмитрий Галаганов не исключает, что погодные условия в период цветения медоносов могут повлиять на урожай. Но прогнозировать этот эффект, по его мнению, преждевременно.

Сокращение производства меда в России может стать устойчивым трендом.

По данным BusinesStat, в прошлом году было выпущено 64 тыс. тонн меда, на 1% меньше, чем в 2024 году. В 2023 году показатель сократился на 4%, до 65 тыс. тонн. Коррекция, по мнению аналитиков, связана с сокращением популяции пчел на 5% за период с 2022 по 2024 годы.

В 2024 году переработчики ощущали дефицит меда, вспоминает Дмитрий Галаганов. Он наблюдался даже по такому массовому сорту, как подсолнечник, впервые за 20 лет, говорит эксперт. Себестоимость производства, по его словам, тогда выросла на 30%, а оптовые цены — на 30–40%. По данным ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных поставщиков продуктов питания), на начало апреля средние цены на мед составили 613,7 руб. за 1 кг, прибавив год к году 8,6%.

Увеличение расходов приводит к снижению рентабельности бизнеса. В связи с этим все меньше предпринимателей, по словам господина Кукса, готовы заниматься пчеловодством.

Эксперт считает, что раньше окупить инвестиции в бизнес можно было за год, а теперь за три. Это совпадает с мнением аналитиков Россельхозбанка, ранее оценивавших рентабельность этого бизнеса в 30%. В прошлом году заметнее всего дорожали рамки для ульев, вощина (восковой лист), корма — в том числе сахар, который многие пчеловоды дают пчелам зимой, перечисляет Александр Абрамов.

Потребление меда при этом растет. По данным Ntech, за 2024 год его продажи в натуральном выражении выросли на 9% год к году, в денежном — на 12%. Заметнее всего, по данным аналитиков, увеличился спрос на мед с маркировкой «луговой». В натуральном выражении его продажи в рознице увеличились на 63% год к году, «горный» и «таежный» прибавили по 21%. В Россельхозбанке в 2024 году отмечали, что россиянин в год съедает в среднем 0,5 кг меда. Этот показатель будет расти на 3–5% в год, прогнозировали аналитики.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова