«ТПС Недвижимость» нашла партнера для постройки офисов на западе Москвы

Компания «ТПС Недвижимость», владеющая крупными торговыми центрами в России, планирует построить два офисных комплекса на западе Москвы — на Славянском бульваре и Мосфильмовской улице, рассказал источник «Ъ» на рынке недвижимости. Совместно со структурой турецкой Desna Gayrimenkul Yatirim создана проектная компания «Нева Кутузовский», следует из данных ЕГРЮЛ.

Общая площадь объектов может составить от 39 до 80 тыс. кв. м, а объем инвестиций — от 6,5 до 12 млрд руб., оценивают эксперты. На Мосфильмовской улице планируется построить 16 тыс. кв. м, рядом с ТЦ «Океания» — 23-25 тыс. кв. м.

«ТПС Недвижимость», владеющая «Моремоллом» в Сочи и «Галереей Краснодар», ранее не занималась офисными проектами. По мнению аналитиков, выход на этот рынок обусловлен рекордно низкой вакантностью — 5% для класса А и 6,8% для класса В в Москве.

Эксперты отмечают, что реализация проектов может столкнуться с растущей конкуренцией, но качественная офисная недвижимость остается востребованной.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Бизнес-центрам спроектировали партнерство».