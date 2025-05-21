Бизнес-центрам спроектировали партнерство

Крупный владелец торговых центров в России компания «ТПС Недвижимость» может принять участие в строительстве двух офисных центров на западе Москвы, на Славянском бульваре и Мосфильмовской улице. В объекты суммарно потребуется вложить более 6,5 млрд руб. Партнером «ТПС Недвижимости» по проекту станет структура турецкой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

АО «ТПС Недвижимость» совместно с ООО «СТ Сити Инвестмент» 29 апреля учредили ООО «Нева Кутузовский», следует из данных ЕГРЮЛ. В этой структуре сторонам принадлежит 15% и 85% соответственно. Новая проектная компания, по словам собеседника “Ъ” на рынке недвижимости, потребовалась для реализации совместного проекта на Славянском бульваре, рядом с торговым центром «Океания». В перспективе речь пойдет о застройке еще одной площадки, на Мосфильмовской улице, 35, говорит он. Оба участка расположены на западе Москвы. В «ТПС Недвижимости» “Ъ” не ответили.

ООО «СТ Сити Инвестмент» через АО «Нева Инвестмент» принадлежит турецкой Desna Gayrimenkul Yatirim, следует из СПАРК. Собеседник “Ъ” не исключает, что эта компания может быть структурой Desna Development. В последней “Ъ” пояснили, что занимаются управлением только собственными проектами и не планируют новых. Там также указывают на то, что структуры Desna не контролируют АО «Нева Инвестмент».

Desna Development владеет и управляет портфелем недвижимости на 900 тыс. кв. м, включая многофункциональный комплекс Neva Towers в «Москва-Сити», торгцентры «Аура» в Ярославле и Сургуте и проч. Ранее эта компания называлась Renaissance Development. Она выступала инвестиционным подразделением турецкого холдинга Ronesans, объявившем в начале 2024 года об уходе с российского рынка.

«ТПС Недвижимость» владеет крупными торгцентрами в России — «Моремоллом» в Сочи, «Галереей Краснодар», Columbus на юге Москвы и проч. Согласно Forbes, в 2024 году доход группы от сдачи объектов в аренду вырос на 43% год к году, до $115 млн. Издание называло владельцами компании Александра Пономаренко, Александра Скоробогатько и дочь Аркадия Робенберга Лилию. В самой компании ранее заявляли, что трасты семей этих бизнесменов не владеют бизнесом. Имена текущих бенефициаров не раскрываются.

Партнер Ricci | M&A Петр Виноградов не исключает, что на обеих площадках «Нева Кутузовский» будут построены бизнес-центры. На Мосфильмовской площадь объекта может составить 16 тыс. кв. м, возле «Океании» — 23–25 тыс. кв. м, считает он. Совокупный объем инвестиций в строительство эксперт оценивает в 6,5–7 млрд руб. Хотя NF Group Марина Малахатько считает, что имеет смысл строить по 35–40 тыс. кв. м каждый объект, тогда инвестиции могут достигнуть 12 млрд руб. без учета стоимости земли и подключения к коммуникациям.

Петр Виноградов полагает, что «ТПС Недвижимость» может сопровождать получение разрешительной документации по проектам до определенной стадии, а далее проектом будет заниматься партнер. Компания до сих пор не занималась реализацией офисных проектов, ей потребуется профильный партнер, поясняет госпожа Малахатько. Разумно, по мнению эксперта, будет продавать площади в будущих проектах небольшими лотами, по цене 520–600 тыс. руб. за 1 кв. м.

Мотивацией выхода на офисный рынок для инвесторов может быть дефицит на нем площадей. Согласно NF Group, по итогам января—марта 2025 года вакантность в сегменте объектов класса A в Москве составила 5%, B — 6,8%. Эти значения аналитики называли минимальными с 2017 года. Дефицит предложения уже сдерживает активность сделок. В первом квартале поглощение на офисном рынке Москвы сократилось на 16% год к году, до 360 тыс. кв. м, уточняют в CORE.XP. Качественная офисная недвижимость — очень востребованный продукт, но к срокам реализации обоих проектов конкуренция увеличится, предупреждает Марина Малахатько.

Дарья Андрианова