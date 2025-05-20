ИИ не обещает отдыха

По оценкам Международной организации труда (МОТ), до четверти всех рабочих мест в мире могут измениться под влиянием технологии искусственного интеллекта (ИИ). В странах с высокими доходами этот показатель уже достигает 34%, в бедных странах — 11%. При этом практически во всех регионах мира рабочие места, где заняты женщины, подвержены большему риску непредсказуемой трансформации, чем те, где заняты мужчины, констатируют эксперты организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проблемы влияния ИИ на рабочие места беспокоят российские профсоюзы меньше, чем разрастающийся цифровой учет работы живых людей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Проблемы влияния ИИ на рабочие места беспокоят российские профсоюзы меньше, чем разрастающийся цифровой учет работы живых людей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

До четверти всех рабочих мест в мире может быть трансформировано с использованием ИИ, следует из обширного совместного исследования МОТ и Национального исследовательского института Польши (NASK). Основа работы — микроданные МОТ по различным рабочим местам, проанализированные совместно с более чем 30 тыс. рабочих задач в 2,5 тыс. профессий, которые могли бы быть автоматизированы.

Отметим, что ранее схожий прогноз уже был представлен в прогнозе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Эксперты ЮНКТАД ожидают, что к 2033 году ИИ достигнет рыночной стоимости в $4,8 трлн, став основной движущей силой цифровой трансформации, которая затронет 40% рабочих мест и вызовет как рост производительности труда, так и потерю части рабочих мест.

Как отмечают в МОТ, наибольшая доля рабочих мест, которые могут оказаться под воздействием ИИ, ожидаемо находится в развитых странах (34%). В странах с доходом выше среднего этот показатель составляет 25%, ниже среднего — 20%, в бедных странах проблема трансформации рабочих мест несущественна и может коснуться только 11% из них. В региональном разрезе максимальный показатель демонстрируют Европа и Центральная Азия (32% всех рабочих мест), минимальный — Африка (19%), что, как отмечают авторы доклада, соответствует степени внедрения новых технологий.

При этом независимо от региона и уровня дохода более уязвимы при внедрении ИИ рабочие места, где заняты женщины.

Так, в среднем по миру трансформации могут быть подвергнуты 28% рабочих мест, где работают женщины, и только 21%, где трудятся мужчины.

Максимален гендерный разрыв в странах с высокими доходами — там в зоне риска находятся 28% «мужских» рабочих мест и 41% «женских».

Аналогичные различия есть в странах с доходом выше и ниже среднего, однако в бедных риски равны — 11% для обоих полов.

Предсказать, как именно ИИ скажется на рабочих местах, невозможно — трансформация профессий может улучшить качество работы, если ИИ освободит время для творческих задач, или ухудшить его, если технология усилит стандартизацию и контроль. Поэтому распространение новых технологий в корпоративном и государственном секторах должно сопровождаться консультациями профсоюзов — чтобы обеспечить социальную стабильность в обществе и баланс между производительностью и условиями труда, отмечают авторы.

Замглавы Центра трудовых исследований Ростислав Капелюшников напоминает, впрочем, что прогнозы о глобальном воздействии ИИ на рабочие места делаются последние несколько десятков лет — но сбываются в очень ограниченном масштабе.

Пока, говорит глава Конфедерации труда России Борис Кравченко, профсоюзы больше обеспокоены алгоритмическим управлением рабочими местами, которое становится нормой во все большем числе компаний. «Алгоритмическое управление трудовыми процессами в подавляющем большинстве случаев применяется в цифровых платформах, но его использование выходит далеко за рамки платформенной экономики и широко внедряется в логистическом секторе. Это создает проблемы с точки зрения подрыва конфиденциальности и создания программ для ограничения прав работников. Законы, регулирующие защиту данных, охрану труда и технику безопасности, а также обязательство вести коллективные переговоры, применяются сегодня лишь к некоторым аспектам использования ИИ, настройка трудового законодательства не в полной мере поспевает за изменениями»,— сетует он.

Анастасия Мануйлова