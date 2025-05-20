«Газпром» намерен продать санатории на Кубани

«Газпром» сообщил о намерении реализовать ряд санаторно-курортных объектов в регионах России, включая «Голубую горку» в Сочи, пансионат «Факел» в Кисловодске и детский оздоровительный центр «Спутник» в Башкирии. Информация размещена в официальном Telegram-канале компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Газпрома» Фото: Пресс-служба «Газпрома»

В перечень выставляемого имущества входят санаторий «Голубая горка» в Хостинском районе Сочи, центр «Санаторий Юг» в Лазаревском районе курорта, лечебно-профилактическая база «Голубая волна» на побережье Черного моря вблизи поселка Дюрсо, пансионат «Факел» в Кисловодске, ДОЦ «Спутник» у подножия горы Зиргантау в Башкирии, база отдыха «Голубой факел» на территории Валдайского нацпарка в Новгородской области и спортивно-оздоровительный комплекс «Смена» в Красном Бору под Смоленском.

Как уточняется, объекты будут реализованы по отдельным лотам на открытых торгах, которые пройдут на электронной площадке ООО «ЭТП ГПБ». Организацией процедур займется сама площадка.

Вячеслав Рыжков