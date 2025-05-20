Минюст: нужно создать условия для добровольного вхождения в реестр иноагентов

Замминистра юстиции Олег Свириденко заявил о необходимости создать в России условия для добровольной регистрации в реестре иноагентов. По его словам, у людей, ведущих «негативную деятельность» в отношении России, должны быть «стимулы для вхождения в статус иноагента».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Свириденко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Олег Свириденко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Он отметил, что с 2012 года в реестр иноагентов в России включили около 990 физлиц и организаций, а в США — более 10 тыс. за такой же период.

«И как вы понимаете, большая часть — добровольцы. Так давайте, может, и нашим иноагентам создадим условия для того, чтобы они добровольно приходили к нам, заявляя о своей негативной деятельности в отношении нашего государства. Потому что этот вред никакой эксперт оценить не может... Пусть они сами к нам придут в этот реестр»,— сказал господин Свириденко на сессии Петербургского международного юридического форума (цитата по «РИА Новости»).

В России известно пока только об одном «добровольце» — в ноябре 2023 года заявление с просьбой включить себя в реестр иноагентов написал 19-летний Марат Никандров.

Полина Мотызлевская