Honda Motor сократит инвестиции в электромобили на $21 млрд

Японский производитель автомобилей Honda Motor пересмотрит свои планы наращивания производства электромобилей и значительно сократит инвестиции в это направление. Руководство компании объяснило это тем, что «рост рынка электромобилей замедлился» в условиях изменения экологических требований и торговой политики в разных странах. Для сохранения конкурентоспособности Honda Motor сосредоточится на производстве гибридных автомобилей, заявили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eugene Hoshiko / AP Фото: Eugene Hoshiko / AP

Согласно ранее представленным планам, к 2030 году Honda Motor намеревалась увеличить долю электромобилей в глобальных продажах до 30%, а к 2050 году «достичь нулевых выбросов для всей продукции и корпоративной деятельности». Для этих целей компания анонсировала инвестиции в размере $69 млрд в производство электромобилей.

После пересмотра планов инвестиции сократятся до $48 млрд. Как рассчитывают в компании, к 2030 году доля электромобилей в глобальных продажах составит 20%. С 2027 по 2030 год Honda Motor планирует запустить в продажу 13 новых моделей гибридных автомобилей. И к 2030 году из 3,6 млн автомобилей, которые компания рассчитывает произвести, около 2,3 млн будут составлять гибридные модели.

Алена Миклашевская