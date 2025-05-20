Магнус Карлсен установил рекорд по соперникам

Лидер мировых шахмат Магнус Карлсен, десять лет, с 2013 года, владевший чемпионским званием, прежде чем добровольно отказался от него, записал в свой послужной список новое любопытное достижение. Он сыграл матч против 143 тыс. человек. Такое количество соперников было у него в поединке против «остального мира» по «шахматам Фишера» (в них все фигуры, за исключением пешек, расставляются случайным образом, но симметрично), проходившем с 4 апреля на платформе Chess.com.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магнус Карлсен

Фото: Lennart Ootes / FIDE Магнус Карлсен

Фото: Lennart Ootes / FIDE

Каждый свой ход противники норвежца выбирали онлайн-голосованием. Ранее такие матчи уже проводились. Например, в 1999 году его сыграл 13-й чемпион мира Гарри Каспаров (признан иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), а в 2024-м — 15-й, Вишванатан Ананд. Но число их оппонентов было гораздо скромнее — около 50 тыс. и 70 тыс. человек соответственно. Зато если россиянин и индиец добились побед, то норвежскому гроссмейстеру это не удалось. Его поединок на 32-м ходу закончился ничьей повторением ходов.

Арнольд Кабанов