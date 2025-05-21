Компания «СПМ» направила 500 млн рублей на расширение производства

Для увеличения производственных мощностей предприятия «СПМ» было направлено около 500 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил учредитель и руководитель группы компаний Станислав Кнаус на полях KazanForum.

После реализации проекта производственные мощности организации были увеличены на 5 тыс. квадратных метров. Как рассказали «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе компании, чтобы расширить производство, завод осуществил покупку соседней производственной базы. Сейчас на этой территории завершаются последние этапы строительства новых цехов, после этого планируется закупить и установить оборудование.

«Реализация данных мероприятий направлена на решение проблемы нехватки площадей, что позволит компании увеличить объем производства и расширить номенклатуру», — сообщили в пресс-службе «СПМ».

Также был выполнен ремонт офисных помещений и создан дополнительный пункт приема пищи.

«СПМ» из Набережных Челнов занимается производством крановой и подъемной спецтехники. Организация входит в группу компаний «МАСТ».

Диана Соловьёва