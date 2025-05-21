Компания «МАСТ» направит 450 млн рублей на импортозамещение

В 2025 году группа компаний «Мосавтоспецтехника» («МАСТ») направит около 450 млн руб. на обновление парков оборудования в целях импортозамещения. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал учредитель и руководитель группы компаний Станислав Кнаус на полях KazanForum.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятие «ИКран» в Набережных Челнах

Фото: Пресс-служба группы компаний «МАСТ» Предприятие «ИКран» в Набережных Челнах

Фото: Пресс-служба группы компаний «МАСТ»

Группа компаний «МАСТ» занимается производством и поставкой спецтехники и грузоподъемных механизмов. В состав компании входят предприятия «СПМ», «Коммаш», «ВолгоИнвест», «ИКран» и «Омнитех». Станислав Кнаус отметил, что в каждой из организаций идет работа по импортозамещению.

Так, организация «ВолгоИнвест» выступала дилером чешской компании и продавала в России экскаваторы-планировщики. Сейчас компания будет заниматься продажей спецтехники российского производства. В пресс-службе «МАСТ» сообщили, что 450 млн руб. были вложены в рамках инвестиционной программы для расширения производственных мощностей. Часть средств будет использована компанией «ИКран» для увеличения объема выпускаемой продукции.

Ранее стало известно, что на расширение производства кранов компании в Набережных Челнах планируют привлечь 100 млн руб. «ИКран» занимается локализацией кранов-манипуляторов корейского бренда Dong Yang.

Диана Соловьёва